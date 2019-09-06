港府於本周三(4日)宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案，但民間要求全面落實五大訴求聲音未止。全港多間中學、大學的學生自開學日起先後築起人鏈，表達對修例的關注，今日(6日)再有多間中學發起築人鏈活動，並高呼「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號。

據港媒報導，銅鑼灣聖保祿學校人鏈活動，是抗議校方打壓學生罷課，不容許老師及學生在校內討論事件。今晨7時許，約有100名身穿校服的學生及身穿便服的校友，站滿校門外禮頓道，並延伸到學校附近的一條行人天橋。有學生手持寫有英語的訴求，又寫有疑似校方打壓學生的手段。

聖保祿學校事後發聲明，表明不支持罷課，但尊重學生選擇亦沒有阻撓學生罷課，早前亦已會見關注組及學生代表進行交流及溝通。聲明指，若學生有需要可戴口罩，校規列明不容許同學在校服上戴飾物，因擔心會有標籤效應及引致朋輩壓力，破壞校園和諧氣氛，又指一向教導學生盡量避免收取校外宣傳品，但學生有自由選擇接收。

九龍塘瑪利諾修院學校亦有逾百名學生及校友，在早上7時左右開始在校外築成人鏈，她們不時高叫「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，手上拿着罷課不罷學等標語。

另外，拔萃男書院亦有學生響應活動，約500名學生連舊生沿亞皆老街上山到學校，沿途高叫口號。而喇沙書院外，一批舊生高呼「我沒講粗口」、「光復香港，時代革命」等口號，即場設置連儂牆寫下訴求意願。東華三院黃笏南中學門外現時亦有約100名舊生聲援。

(中時 )