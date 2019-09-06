教育部「數位學伴計畫」6日舉辦「傑出帶班老師、傑出大學伴」頒獎，今年獲獎的國民中小學／數位機會中心（DOC）「傑出帶班老師」、夥伴大學「傑出帶班老師」各20名，「傑出大學伴」25名，以「陪伴」促進雙向成長。

「數位學伴計畫」是線上即時一對一陪伴與學習機制，不但讓大學生（大學伴）學會自我管理、社會服務與數位關懷精神，也透過線上即時陪伴與學習，提升學童學習興趣與動機。本計畫108年共計補助26所夥伴大學2500位大學生，範圍包括17縣市，120所國民中小學／DOC，計1654名學童。

嘉義縣東石國小曾淑琴說，大學時擔任過大學伴，短短一學期讓她印象深刻，孩子在最後一堂課對她說：「老師，謝謝妳的教導，讓我有機會變得不一樣！」因此進入學校後又擔任「數位學伴計畫」帶班老師，未來也會持續參與，成為一種傳承。

東海大學劉麗綺老師說，之前擔任大學伴時常提醒自己，要學會從小學伴的角度理解世界，要用最生動有趣的課程吸引他們的目光。「數位學伴計畫」堅持的「陪伴」其實是雙向的，讓大家互相成長。

正修科技大學褚鴻文同學原本在中原大學擔任大學伴，轉學到正修科大後繼續參加。有位小學伴跟他說：「哥哥，我以後也要像你一樣喔！念正修科大那麼厲害，才能參加數位學伴」，聽完他一度哽咽，告訴自己要成為一個教育工作者，並往新的里程碑邁進。

(旺報 )