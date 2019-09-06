韓迷吃貨請注意，壓軸的「韓流魅力文化物產展」即將於9/5登場，精選的吃貨路線肯定讓大家大飽口福，韓迷們千萬要提前做好筆記！已經第七年舉辦的韓國展，今年的參與廠商提供了更多元化的韓食和商品，讓大家吃得過癮、買得滿足！時間也接近中秋節，有許多送禮自用兩相宜的韓國禮盒，歡迎大家親自到現場感受韓流魅力！

2019「韓流魅力 盡在遠百」韓國展壓軸檔期9月5日在板橋大遠百登場，遠東百貨林彰豊營運長(中)、aT韓國農水產食品流通公社柳炳烈處長(右)與韓國食品進口商聯合會廖先聆會長以巨型「西瓜燒酒」食演秀揭開序幕。

【韓國展好口碑！9/5板橋大遠百壓軸登場】

韓流席捲全球，韓國藝能、旅遊美食、美妝小物及物產更是擄獲台灣消費者的心，遠東百貨「2019韓流魅力 盡在遠百」韓國展首波8月8日登場後即受到消費者的歡迎，多店接棒共計11店連線火力全開，強棒Top City台中大遠百8月22日精銳盡出，Mega City板橋大遠百9月5日壓軸亮相，將在7F活動中心以及B1綠洲區進行為期13天的韓國商品販售，現場有道地韓國物產及上百種美味熟食，中秋禮盒、應景美食、最強韓食一併送上。

9月5日板橋大遠百盛大舉辦開幕儀式，邀請aT韓國農水產食品流通公社柳炳烈處長、香港支社李智宰支社長、遠東百貨營運長林彰豊副總、韓國食品進口商聯合會廖先聆會長等貴賓共同剪綵。現場展示韓國時下最火紅的巨型「西瓜燒酒」食演秀，更邀請到韓國傳統舞蹈「愛舞團Chumsarang」演出「小鼓舞」及「更鼓舞」。現場也捐贈韓國展商品一批給財團法人雅文兒童聽語文教基金會，由行銷公關柯佳寧代表接受。板橋大遠百韓流再起，要給消費者滿滿的韓式體驗。

2019「韓流魅力 盡在遠百」韓國展壓軸檔期9月5日在板橋大遠百登場，韓國傳統舞蹈「愛舞團Chumsarang」演出給消費者滿滿的韓式體驗。

已經舉辦第七年的韓國展內容愈來愈精彩豐富，現場有許多受歡迎的韓國人氣小吃及食品，讓大家買好買滿開心，禮盒也讓大家中秋送禮有不一樣的選擇。

【單筆消費滿599 抽首爾來回機票】

「2019韓流魅力物產展」真的讓大家一次吃得開心、逛得滿足，除了呈現韓國文化傳統風貌、多元的K-POP表演活動外，更以國民美食、街口小吃為主題，精心打造韓食吃貨路線，同時邀請消費者逛展體驗韓國街頭的好吃好玩，舉凡炸雞配啤酒、蔘雞湯、韓式魚板可以說是愛看韓劇、熱愛韓國旅遊的韓國控最熟悉的食物之一，特賣會場上百種熟食、零嘴一應呈現。中秋節前夕，加場中秋禮盒專區，廠商誠意十足祭出早鳥特惠。好康不止這些，也為了感謝顧客的支持，遠東百貨特別祭出滿額大抽獎，只要在韓國展會場當日單筆消費滿599元，就有機會抽台灣-首爾來回機票乙張，讓韓迷們有機會親自到首爾感受韓流魅力！

(中時電子報)