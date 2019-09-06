多個民間團體捐贈柚子及加菜金、以及提供歌舞表演，苗栗看守所所長劉振榮〔左1〕特別致贈感謝狀。〔謝明俊攝〕

多個民間團體捐贈柚子及加菜金、以及提供歌舞表演，苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏〔左1〕特別致贈感謝狀。〔謝明俊攝〕

秋節屆近，苗栗縣長夫人蔡麗卿、苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏及多個民間團體，6日上午特別前往苗栗看守所慰問收容人，除了安排熱鬧的歌舞表演外，民間團體並捐贈柚子、加菜金給看守所，希望讓收容人也能過個溫馨的中秋節，蔡麗卿、鄭鑫宏也分別期勉收容人努力，未來有新的開始。

除了蔡麗卿、鄭鑫宏外，5日上午一同前往苗栗看守所慰問收容人的還包括，台灣更生保護會苗栗分會主委林文琇、榮譽觀護人協會、救國團苗栗縣團委會、蔬食協會、大慈協會、建民農場、西湖渡假村等單位，共同贊助捐贈秋節應景水果柚子及加菜金等，由苗栗看守所所長劉振榮代表接受。

劉振榮在上台致詞時表示，目前所內收容人數有800多人，表現都非常好，他經常在巡房時發現許多收容同學都在看書，讓他很感動，也希望同學未來出去後有好的表現。蔡麗卿和鄭鑫宏也勉勵收容人，自我期許努力，未來再展開新的人生。

(中時 )