(12:57更新)中華隊在U18世界盃青棒賽，複賽對上澳洲，由「龍捲風」左投林昱珉先發，前5局讓對手15上15下，雖然4局中華隊發生跑壘失誤，不過瑕不掩瑜，打線爆發狂攻12分，以7局12比0扣倒澳洲，獲得複賽第2勝。

2局上半中華隊林辰勳、王順和、岳政華連續安打形成滿壘，此時林吳晉瑋敲出內野滾地球，澳洲想抓雙殺不成，三壘跑者先回本壘後，王順和趁機跑回攻下第2分，率先取得領先優勢。

4局上半王順和二壘安打帶起攻勢，下一棒岳政華再敲長打攻回第3分，林吳敬偉獲保送後，澳洲先發投手退場，林政華短打讓澳洲發生失誤因此取得4分領先。不過何恆佑的滾地球，讓中華隊壘上跑者發生嚴重跑壘失誤，二、三壘跑者都想趁機跑回本壘，結果都在本壘前慘遭夾殺出局，也因此斷送中華隊攻勢。

中華隊複賽對上澳洲，前5局4比0領先。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

中華隊在7局上半又打出一波攻勢，林子豪、林辰勳、王順和連續安打追分後，趁對方捕手傳二壘暴投再添1分，開路先鋒何恆佑滿壘時把握機會，深遠的二壘安打將3名跑者全數送回。中華隊攻勢大開，羅暐捷補刀三壘安打形成11比0領先，同時羅暐捷大膽盜本壘，中華隊此局狂灌8分大局，取得12分大幅領先。

今日中華隊派出林昱珉掛帥先發，前4局完美壓制澳洲，讓澳洲一支安打都擠不出來，直到5局上半澳洲才因突襲短打上壘，隨後更抓到雙殺凍結對手攻勢，賞給澳洲15上15下。林昱珉主投6局僅被敲2支安打，送出5次三振，後援的林子崴1局無失分，合力完封澳洲。

打線方面中華隊表現出色，全隊狂敲15支安打，其中王順和、岳政華、林政華後段棒次連線，各敲3安猛打賞，何恆佑滿壘時的清壘安打幫他賺進3分打點為全隊最多，羅暐捷與林吳晉瑋都有2分打點好表現。

戰勝澳洲後中華隊於超級循環賽取得3勝1敗好成績，明日晚間5點對上加拿大，若獲勝將有很大機會能闖進冠軍戰。

(中時電子報)