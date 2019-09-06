在電視影集《河谷鎮》中飾演鄰家女孩而爆紅的甜美女星莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）在《舞孃騙很大》中也有性感演出，專門利用無辜特質來勾引男人；在電影中有一場戲，由J-Lo飾演的「王牌舞孃」雷夢娜指揮莉莉萊茵哈特擺出誘惑的姿態拍照傳給「客戶」，準備放線釣魚，J-Lo說：「轉過去啦，你知道男人愛啥。」聽到指令莉莉萊茵哈特立刻擺出回眸咬手指的姿勢，性感又不失清純的樣子果然讓照片一發出，立刻吸引男人上鉤。

莉莉萊茵哈特因飾演《河谷鎮》鄰家女孩「貝蒂」一角而走紅，此次化身性感舞孃的她，不僅擁有惹火身材，還靠著清純又無辜的樣子吸引男人的目光，趁他們不注意，跟姊妹們聯手下藥，藉此刷爆男人的卡，她說：「我在劇中就是大家的寶貝妹妹，雖然看起來天真又無害，但所作所為卻完全相反，演出這個角色很過癮。」在《舞孃騙很大》中，莉莉萊茵哈特與J-Lo有不少精彩的對手戲，不過提到要與天后合作，她也坦言非常緊張，她說：「和一群女人相處，總是會讓人很緊張，因為不知道會發生什麼事。但J-Lo是一個非常溫暖的人，很照顧大家，所以跟她相處很愉快。」J-Lo則開玩笑說：「沒辦法，因為她一緊張就會大吐特吐（暗指片中角色）。」

《舞孃騙很大》改編自華爾街真實事件。（CATCHPLAY提供）

電影《舞孃騙很大》改編自華爾街真實事件，描述一群脫衣舞孃在舞台上魅力四射，下了舞台更將自己化身為「人肉詐彈」。在全球金融風暴影響下，為了報復那些手段骯髒的有錢人，王牌舞孃雷蒙娜（珍妮佛羅培茲飾）決定聯手以前的姊妹，詐翻那些在華爾街偷拐搶騙的客戶們，她們策劃出最性感騙局，一步步引誘壞蛋上鉤，再替天行道削爆這些「華爾街之狼」。電影12日在台上映。

(中時 )