◎柯回擊段宜康 拿陳菊身材做文章

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，被問到學姐黃瀞瑩與林志玲誰漂亮，他回答林志玲結婚懷孕，所以退出比賽，該發言被質疑違法，而且女性結婚懷孕就等於「退出比賽」，也缺乏性別意識。他今早受訪時對志玲姐姐致歉，坦言自己性平教育還是不及格；沒想到，才剛道歉完，下一秒柯文哲竟又失言，拿總統府祕書長陳菊身材做文章說「陳菊是比較肥的韓國瑜？」

◎陸客不來遊覽車業慘 交部免收汽燃費

交通部為因應遊覽車業者受整體觀光旅遊市場結構轉變導致營運困難，將修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1，規劃遊覽車自今年10月1日起免徵汽燃費1年，以協助業界紓困。

◎暴露紫爆環境 老年性黃斑部病變增

空氣汙染不只會造成眼睛、呼吸道過敏，還可能導致老年性黃斑部病變罹患機率暴增！中國醫藥大學與亞大醫院研究團隊比對11年間健保資料庫及空汙數據，發現空汙嚴重時黃斑部病變確診率較平時增加近2倍，證實一氧化碳與二氧化氮嚴重危害眼睛健康，此研究於8月間獲國際期刊《JIM》刊登，並獲Times、BBC媒體專文報導。

◎洩管中閔個資 安定力量告監院洩密

台大校長管中閔遭監察院在今年1月間以違法兼職彈劾，但是在監察院正式彈劾前，就有媒體報導並洩漏調查內容，安定力量聯盟主席孫繼正、副執行長毛嘉慶6日到台北地檢署，告發監察院內部違法洩漏「管中閔案」的調查內容。孫繼正說，「理應代表正義的監察院，卻做出違法洩密的事，如果北檢不調查清楚，未來不會有人再相信監察院的公信力」。

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(中時電子報)