台北市議員游淑慧在臉書發文。（圖/游淑慧臉書）

台北市長柯文哲最近頻失言，昨突爆林志玲懷孕，今又說蔡英文是比較不會考試的韓國瑜、陳菊是比較肥的韓國瑜。對此，國民黨台北市議員游淑慧轟柯文哲是「嘴炮市長、誠信絕緣」。

游淑慧在臉書發文說，「我可以理解跟接受柯文哲是一個沒有誠信沒有中心理念的政客！但我沒有辦法接受台北市長是一個油腔滑調的痞子」、「柯文哲為了天天上新聞、搏版面，什麼人的豆腐都吃、什麼胡說八道的話都敢說」。

她表示，一個台北市長，一個首都市長，一個智商157的台大醫生，以前，他說從此市府不必為政治服務；現在，卻把市府當中央黨部；以前，他說政商關係是拿著刀叉吃人肉，現在，他卻樂此不疲、左右逢源，也成為拿刀叉的一員；以前，他說市府必需開放透明，現在，市府內卻密會喬蛋。她抨擊柯文哲是嘴炮市長、誠信絕緣。

網友說，「超沒醫德的醫生，亂洩漏病人隱私」、「從沒聽過他說他在做什麼，或做了什麼，有談過什麼市政嗎？」、「所以他粉絲人數一直掉啊」。

(中時電子報)