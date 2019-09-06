總統對現在家電的功能、造型讚嘆不已。照片：曾薏蘋攝

中秋將至，總統親做芋頭酥。照片：曾薏蘋攝

總統蔡英文今天出席「2019臺北3C電腦電器空調影音展」，蔡總統致詞時還不忘推銷，解決夫妻吵架的秘訣就是「家裡要有一台洗碗機」。

未當總統前喜歡下廚的蔡總統，看到不少廚房家電，頗為興奮，恰逢中秋佳節將至，在廠商介紹下體驗了做手作芋頭酥、蛋黃酥、月餅，更對現在家電的功能、造型讚嘆不已。

相較平常許多人逛街喜歡買包、買鞋、買衣服，蔡英文致詞時也透露，「我也要去逛一下，其實我蠻喜歡買家電的，只是做總統沒什麼機會逛」。

總統入場參觀前致詞時指出，「2019臺北3C電腦電器空調影音展」跟生活息息相關，有幕僚告訴她，解決夫妻吵架的秘訣就是「家裡要有一台洗碗機」，「不只洗碗機，好的掃地機器人、好的家電，往往都是生活中最重要的助手」。

蔡總統趁推銷之際，還不忘政令宣導；她說，「大家把握機會用最優惠價格買最超值的商品」；政府修正《貨物稅條例》，購買有節能標章的電器產品，每台最多可以退2000元；對於大型耗電的家電，政府還有汰舊換新補助，最高補助3000元，各種補助加上優惠，最多可省8000元，政府用心用政策來鼓勵消費，落實環保目的，讓消費者與廠商雙贏。

(中時 )