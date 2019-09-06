2019.09.05新聞深喉嚨 穿雲箭射新北 千軍萬馬集結練兵 震攝逃兵、敗將？

國民黨初選結束兩個月，黨內整合卻面臨難關；鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲，3人眉來眼去，藍營基層焦慮不已。台北縣前縣長周錫瑋大罵他們：「鬧夠了？可以停了！」更爆早在上次大選，台東縣前縣長吳俊立、雲林縣前縣長張榮味早就請郭出來選總統，但郭不出來。

周錫瑋在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，自己也是輸了初選的「敗將」，但他這個敗將要做「戰將」跟「大將」，絕不做國民黨的「叛徒」。更驚爆，其實上次總統大選，吳俊立、張榮味等基層人士，早就敦請郭台銘出來選總統了。

周錫瑋更接連質疑，上次郭台銘不出來選總統，那這次是誰請他出來的？這次到底是國民黨哪些人要他出來的？要他出來做什麼？就是想把韓國瑜幹掉嗎？周高喊：「9月8日就是一刀兩斷！就是國民黨清黨的開始！清黨的開始！誰不支持這一次，民眾支持的韓國瑜，國民黨公平公開初選然後國民黨提名的韓國瑜，清除掉！」強調凡是不支持韓的黨員，不論層級，就直接開除黨籍。

不僅如此，周錫瑋強調，當年總統馬英九身邊的金溥聰給他看一份民調，他二話不說立刻退選，還聲明自己「三不」——不入府、不入閣、不接受酬庸，因他不願受散布謠言者的侮辱，寧可去種田、畫畫；因馬時任黨主席，要他退他就退，這就是一個黨的紀律。至於郭台銘、王金平，周怒吼：「鬧夠了！可以停了！」

(中時電子報)