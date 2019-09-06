民進黨立委陳明文在高鐵上掉了三百萬現金，直到與兒子碰面才想起有這個箱子，讓民眾大開眼界。媒體人李艷秋在臉書諷刺，更令人羨慕的是陳委員有蔡碧仲這位換帖兄弟，以貴為法務部政次之尊，在兄弟有難的時候，立刻秒變律師，為好友肝腦塗地、獻策辯護。李艷秋忍不住大讚：「碧仲，你真是太神奇了！」
據了解，陳明文與蔡碧仲有多年革命情感，陳明文在嘉義縣長任內被控民雄汙水處理廠工程貪汙，辯護律師就是蔡碧仲。李艷秋在臉書發文指出，蔡次長在「此車無銀三百萬」的事發生後，立刻做了下列4點說明，而且他比陳明文還要早出面。
1. 陳明文的錢要給非公務員的兒子，所以沒有財產申報的問題。
2. 陳明文的妻子去銀行提領，未達50萬的通報門檻，所以沒有違法通報的問題。
3. 分次提領不算規避通報，「很多人也在規避通報啊！」
4. 有沒有逃漏贈與稅的問題？法務部管不著。
李艷秋說，陳明文隨後出面聲明，用的也是完全相同的說法，所以令人不得不懷疑，陳明文高鐵上掉了三百萬現金之後，立刻找了蔡碧仲諮詢，蔡碧仲對陳明文提出的說法完全採信，而且立即在法律上找到斷點，再由蔡碧仲先出來帶風向，啊！不是，是「定風向」。
李艷秋諷刺，蔡碧仲是前行政院洗錢防制辦公室主任，現在則以次長身份監管洗錢防制中心，他說不是洗錢就不是洗錢，嘸你是要安怎？蔡碧仲為朋友兩肋插刀的義氣讓人欽佩，但如果你沒有榮幸做他的朋友，皮就要繃緊一點。
李艷秋還說，寫這篇文章時，在電腦上打『碧仲』，總是跳出『避重』，害她花不少時間改字，後來發現，其實電腦太聰明了，「『明文』規定」之後，不就「『避重』就輕」了嗎？李艷秋痛批，這個政府用東廠將對手羅織入罪，用保鑣對同志神力護航，東廠加保鑣，民進黨千秋萬世，永不下架。
文章來源：李艷秋臉書
(中時電子報)
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