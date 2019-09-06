由邱澤、溫貞菱、劉奕兒、澎恰恰領銜主演，正在上映的國片「第九分局」被控「華文創」公司及董事長何琇瓊雇用童星卻未投保及未在核准地點拍攝，違反勞基法，台北地檢署偵查後，發現劇組有投保，只是排定日期與實際拍攝時間距離過久，造成投保日與拍攝日有時差且場景變換，並沒有漏未投保，因此將全案不起訴處分。

「第九分局」是一部黑色靈異警探電影，不過，新北市政府發現，「第九分局」申請去年8月18日由一名10歲阮姓童星在新北市淡水區興福寮拍攝外景，實際上拍攝卻是在8月19日上午9點半至12點，而且在新北市淡水區中正路一處日式宿舍內進行拍攝，因此移送華文創公司、何琇瓊涉違反勞基法。

何琇瓊在童星拍攝時不在國內，負責的製片江郁華、趙天華證稱劇組在拍攝前就把阮姓童星演出部分向新北市政府申請並獲核准，原本拍攝計畫有8月18日、19日兩種版本，行政人員依據最初拍攝計畫日期為演員投保，但拍攝當日因天候因素來不及報備更正，臨時從戶外改至室內。

童星的母親也證稱，劇組工作人員有說考量天氣因素，希望8月18日、19日都空著，自己是拍攝前1、 2天才接獲通知拍攝時間及地點。

檢方調查後認為，阮童工作地點從戶外改至室內，拍攝環境較為安全，工作空間理應對其較為有利，不致對身心健康產生負面影響。劇組有投保但事後對演出詳細時間無從掌握，認定主觀上無違法犯意，依罪嫌不足，不起訴2人。

(中時 )