64歲的張姓男子，今年3月間，到一家牙科專業診所求診，不滿診所人員告知只接受轉診服務，且不接受現場掛號，年紀不小的張男，當場大爆走，拿起櫃台上的看診預約本，用力砸向牙醫師，並嗆聲「你這醫生怎麼那麼囂張，見死不救你很囂張，不給我看」，接著恫嚇「要上媒體讓你混不下去」等語。案經台北地院審理後，法官依違反醫療法恐嚇罪，判張2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，得付國庫3萬元。

張男是在今年3月1日晚上8點多，到北市大安區所一家牙科診所求治，因不滿醫護人員告訴他診所是口腔外科專業診所，僅接受其他牙醫診所轉診手術病患，且必須事先預約，一時捉狂拿起診所櫃台上的看診預約本，猛力砸向牙醫，大嗆「你這醫生怎麼那麼囂張，見死不救，沒有看過診所那麼囂張」、「你很囂張、不給我看，我就讓你上蘋果，讓你混不下去」等語。

診所牙醫無端被恐嚇，就向警方報案，張經檢方偵查起訴。北院審理後，張認罪，法官認為張的

言行使受害牙醫心生畏懼，產生危害生命、身體、名譽安全，也妨害其執行醫療業務，足生損害被害人名譽及社會評價，依對於醫事人員執行醫療業務時，施恐嚇，足以妨害醫事人員執行醫療業務罪，判刑2月，可易科罰金，緩刑2年。惟為確實督促張男保持善良品行及正確法律觀念，諭知要向公庫支付3萬元

(中時 )