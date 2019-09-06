台北市市長柯文昨天面對媒體提問：「學姐跟林志玲，誰比較漂亮？」柯文哲居然回以「林志玲已經懷孕所以退出比賽行列」婦女新知痛批，柯文哲再次把女性的價值限縮在美貌，更可惡的是甚至貶抑懷孕的女性就此失去了這種父權凝視的美貌價值，自以為是選美評審，呼籲柯文哲好好道歉，不要再閃躲。

婦女新知批評，柯文哲市長一再出現的「性別失言」不只是失言，而是赤裸裸的性別歧視。過去柯文哲曾經說自己的幕僚「學姐」黃瀞瑩可以陪粉絲吃飯，「工具化」看待並利用女性幕僚的年輕貌美優勢。

面對媒體的不當提問：「學姐跟林志玲，誰比較漂亮？」柯文哲居然回以「林志玲已經懷孕所以退出比賽行列」再次把女性的價值限縮在美貌，更可惡的是甚至貶抑懷孕的女性就此失去了這種父權凝視的美貌價值，自以為是選美評審。

婦女新知指出，女性被工具化至此，如果柯文哲還不承認這是歧視，什麼才是性別歧視？呼籲柯文哲好好道歉，不要再閃躲。

(中時 )