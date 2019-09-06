抗癌一年多，劇場導演謝東寧在昨日晚間台大醫院安寧病房離世，享年51歲，消息傳開來，藝文界不捨、哀痛。其妻劉天涯表示，「他曾告訴我，願離開時能成為一道光，現在他再也沒有痛苦和折磨了。」

謝東寧畢業於北藝大劇創所、巴黎第三大學SUAPS中心「運動與身體」研究，早年曾參與90年代台灣小劇場運動，包括蘭陵劇坊、優劇場、人子劇場等。旅居巴黎九年期間，累積上千場看戲經驗。返國後從事戲劇、舞蹈、策展等創作，生前擔任盜火劇團團長與藝術總監。

謝東寧近年創作能量豐沛，包括和日本導演平田織佐合作，執導其經典作品《轉校生》；以及與妻子劉天涯一起，和平田織佐合力完成《台北筆記》。近年也製作記錄移工故事的《漂流廣場》，記錄在台移工故事。

謝東寧生前化療時曾表示，「劇場界實在是太操了，我只能不斷地忙碌，生活也以最低限度支撐著，完全沒注意到身體出了狀況，也沒想過自己會得癌症。我是在得到癌症之後，才發現原來也有很多劇場人是癌症患者。」

儘管如此，劇場仍是謝東寧最關心的事，在還能行走的日子，他狀態好就會進劇場，「我只能仰賴夥伴們的協助工作，但比起去醫院化療，能繼續做我喜歡的戲劇工作，反而是能讓我感到輕鬆快樂的事。」

劉天涯在臉書上發言，表示「這一年多的抗癌之路上，要謝謝陪伴著他的師長與親朋好友們。大東最後的這段路走得很安詳，也是他最大的福氣。」

劉天涯表示，告別式細節，將隨後公佈。各界關心謝東寧的好友，可先到龍巖台北會館B館（台北市中山區民權東路2段125號，1樓1號），開館時間為7：30-20：30。

(中時 )