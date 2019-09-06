網路叫車平台代僱駕駛自救會6日赴交通部抗議、下跪陳情。（郭吉銓攝）

網路叫車平台代僱駕駛自救會6日赴交通部抗議、下跪陳情，並提出三大訴求，要求林佳龍接見、要求交通部主管官員了解問題、要求暫緩執行「汽車運輸業管理規則第103條之1」。(郭吉銓攝)

網路叫車平台代僱駕駛自救會6日赴交通部抗議、下跪陳情，並提出三大訴求，要求林佳龍接見、要求交通部主管官員了解問題、要求暫緩執行「汽車運輸業管理規則第103條之1」。(郭吉銓攝)

網路叫車平台代僱駕駛自救會赴交通部抗議。（陳祐誠攝）

被稱作「Uber條款」的《汽車運輸業管理規則》103條之1修法，即將在10月6日上路，儘管交通部協助Uber司機轉換跑道至多元化計程車，但仍有約萬名司機無法取得執業登記證，網路叫車平台代僱駕駛自救會今赴交通部抗議，部長林佳龍則在上午出席活動時承諾，將研究緩衝期，增加配套彈性。

自救會提出三大訴求，包括要求林佳龍接見、要求交通部主管官員主動了解問題、暫緩執行103之1。

自救會發言人李威爾說，103之1公告3個月，自救會代表、代僱駕駛與交通部之間的溝通，發現執行政策的官員，對於這件事的認知及解決方式，跟部長有很大落差。

李威爾強調，他們並非抗議修法的條款，但有1萬多名司機要加入計程車，卻被計程車業者阻擋在外，表面上說歡迎，實際上是代僱駕駛進入計程車業的最大阻礙。

交通部回應，有關車貸平轉、保險、車牌、靠行、報考執業登記等議題，已持續協調融資公司、租賃公會、銀行、產險公會、計程車公會、小客車租賃業公會、警察機關及公路監理機關相關單位，包括車貸融資、執業登記證考照能量、租賃業及計程車媒合及後續保險機制逐步建立等，皆有一定進展，交通部會持續輔導「人合法」、「車合法」的方向。

至於自救會訴求延緩執行，交通部表示將會考量予以一定緩衝期，以協助駕駛人順利轉換跑道。

(中時 )