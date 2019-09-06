跳針「立委很忙」！陳明文高鐵掉300萬 5大疑點未釐清

嘉義縣山區立委擬參選人王金山在臉書PO文質疑300萬現金來源。（網路流傳截圖）

王金山號召網友們及鄉親到嘉義地檢署。（網路流傳截圖）

英派大將、民進黨立委陳明文搭高鐵失而復得的300萬現金疑雲，引起軒然大波，嘉義地檢署已分他字案由肅貪組檢察官依財產來源不明、洗錢防制法進行初步了解，以釐清疑點，未來視案情發展，不排除傳喚陳明文到案說明。

檢方表示，陳明文的戶籍地在嘉義，嘉義地檢署有管轄權，300萬元現金來源、流向連日來引起社會各界眾多議論，第一時間檢方已剪報分他字案調查，根據目前各界及當事人的說法，依貪汙罪的財產來源不明、洗錢防制法進行了解，以釐清疑點，向社會釋疑。

陳明文委託的律師陳澤嘉說，陳明文的家人分10多次提領這筆300萬，現金來源清楚，目前正在蒐集連日來在網路、電視政論節目、媒體抹黑陳明文的言論，例如涉及不當的海外洗錢、選舉的政治獻金等不實影射，均會提告，預計最快下周到地檢署提告妨害名譽。

嘉義縣山區立委擬參選人王金山在臉書PO文質疑300萬現金如何「進」陳明文家？相關事證資料以「不便公開」敷衍，因此號召網友們及鄉親，於9日上午9點一起到嘉義地檢署拜訪檢察長，要求承辦檢察官「硬」起來。

(中時 )