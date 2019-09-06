臺北市是亞洲第一個推動性別平等指標的城市。繼去年底正式發布「職場性別平等指標」具體內容後，臺北市政府勞動局於9月2日及9月9日召開企業界宣導會，由賴香伶局長親自參會，並與台灣英特爾、富邦金控、匯豐(台灣)三家企業代表發表企業界在CSR、性別平等政策方面的執行績效與近程。

這場對友善職場進展極具意義的宣導會，吸引了來自知名外商、金融業、資訊業、科技業、製造業、服務業、零售業、航空及運輸業、工程業、醫院、法人及婦女團體等，逾110家企業、約150位人資主管熱情參與。宣導會的問答時間發言踴躍，明顯感受企業界對性平指標參與認證及執行方法的意願。

會中三位企業代表的報告也呼應北市的多項指標，台灣英特爾總監顏奕君表示從2015年起積極推動各項性別平等措施，將「多元包容」的具體成效列為員工績效考核的一部分，女性員工從育嬰留停返職上班後第一個月給予彈性工作，協助其適應。此外，成立「英特爾姐妹會[email protected] Network (WIN)」，支持女性員工發展職涯、提升領導力。

富邦金控蔡銘茹協理表示，在董事會下設置企業永續發展委員會，成立小組推動友善職場。富邦的主管性別比接近全體員工性別比；公司提供友善孕育環境，富邦寶寶的出生率是台灣出生率的3倍多。匯豐(台灣)陳慧珠副總則要求所有員工每年均需完成「多元包容」教育訓練，提供十二週的有薪產假。此外，提供多元化彈性工作方案，包含在家工作、變形工時、縮短工時等，給予需要照顧家人或自身狀況的員工相當大的支持與運用空間，協助員工達成工作與家庭平衡。

臺北市勞動局局長賴香伶表示，呼應2050聯合國SDGs（永續發展目標）第5項目標「性別平等」，臺北市政府制定的七項指標是以永續、可協助企業落實性平、吸引優秀人才、勞資雙贏的引導。勞動局強調柯文哲市長任內，市府持續推動性別同酬、友善育嬰留停等措施已逐步產生成效，市政府的原則是「由內而外、由公而私、公私協力」，市府的六大事業單位也率先進行性別平等指標自評，讓政策落地創造出更務實的成功經驗。

上述宣導會於9月9日還有一場，有意進一步了解性別平等指標的企業，可儘速報名。勞動局將於十月舉辦「挑戰營」，帶領有意願進行職場性別平等標章申請的企業進行自我檢視衡量。挑戰營名額有限，參加宣導會並報名的企業優先參加。

(工商 )