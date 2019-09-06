空軍防空暨飛彈綜合保修廠一名戴姓上士，日前趁著官校舉辦校慶之際，竟然持以前使用未繳回的證件騙過衛哨，光明正大闖入營區宿舍行竊財物，當場遭多名軍官發現，雙方展開追逐後，戴員在逃離大門時，遭校方通報大門衛哨攔阻逮捕，軍方已將其移送辦。

據了解，戴姓上士目前服務於飛彈綜合保修廠，過去曾在空軍官校服役多年，因此對校內環境相當熟悉。但過去戴姓上士調職時，並未依規定將舊證件繳回銷毀，還一直留在身上。

9月3日中午，戴嫌竟然持著報廢的舊證件，騙過大門衛哨說要進入營區找友人，接著就偷偷前往宿舍區尋找下手目標，為了避免遭發現，戴員從宿舍後方，偷偷將紗窗拆下後，潛入宿舍行竊，卻被宿舍內軍官發現。

戴員見事跡敗露立刻竄逃，軍官一面在後追趕，一面通知大門憲兵衛哨警戒，趁著戴員即將通通過大門之際，將他攔阻下來，當場人贓俱獲。經送往高雄憲兵隊製作筆錄後，移送橋頭地檢署偵辦。

(中時電子報)