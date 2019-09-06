桃園市空服員職業工會6月底發動罷工，癱瘓長榮航空營運，雙方最後簽下團體協約、歷經488個小時才結束罷工，團體協約中約定不秋後算帳。但空服員職業工會也向勞動部申請4件不當勞動裁決，包括員工優待機票差別待遇、限縮言論自由、出勤獎勵差別待遇及解僱工會幹部郭芷嫣，並呼籲長榮應盡速撤告，不應再秋後算帳。

桃園市空服員職業工會今天赴勞動部前抗議高喊「罷工是人權，長榮勿打壓」，長榮航空在6月21日對12名工會幹部提告非法罷工，應負民事賠償責任，要求每天3400萬的賠償，桃空職工批評，這根本是追殺工會和工會成員，罔顧罷工人權，呼籲應立即撤告，停止秋後算帳。

除了追償非法罷工所造成的民事責任外，桃空職工也說，長榮仍針對參加罷工的工會會員有不利對待，如5月8日內部公告的員工優待機票，針對參與罷工的空服員取消3年員工優待機票；長榮航空也在7月17日發布公告，指出工作中討論如特定團體（如工會），違反工作規則。

桃空職工指出，長榮航空公司還把罷工視同請假，公告參與罷工空服員的出勤獎勵順位全部低於未參與罷工空服員；另針對罷工期間遇例假日、休息白與國定假日，長榮航空扣假又扣薪，未給予罷工期間的薪資，更把參與罷工空服員的全休假日再扣6天，明顯差別待遇。

勞動部則說，依勞資爭議處理法規定，工會非經調解不成立及會員以直接無記名投票且經全體過半數同意，不得宣告罷工。空職工會今年6月20日行使的罷工行為，符合勞資爭議處理法規定。

勞動部也說，勞工及工會於行使爭議權時，雇主不得對参加及支持爭議行為員工有不利對待，如勞工或工會如認因該爭議事件而受到雇主打壓，可以向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，如經裁決認定雇主有不當勞動行為，勞動部會儘速依法進行裁罰。

針對優待機票一事，勞動部指出，勞資雙方已召開三次協商會議，但今仍無法達成具體共識。勞動部呼籲，公司在罷工後，應更積極努力穩定內部勞動關係，以協商方式解決衝突，不應對罷工員工有不當勞動行為。勞動部後續仍會要求公司盡最大努力與善意與工會持續協商，希望雙方能盡早達成共識。

(中時 )