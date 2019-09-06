雲林縣北港最大賣場台糖量販店今年6月歇業，確定由家樂福接手經營，目前正加緊整裝內部並招募人員，希望在最快時間內開幕。

北港家樂福預定9月11日上午10點半至下午4點半，與虎尾就業中心在雲林縣北港區社會福利服務中心合辦現場徵才活動。第一階段招募釋出營運服務專員、家電銷售專員、食品技術專員、收銀服務專員、安全管理人員、收貨驗收人員、店經理秘書等50個職缺。

虎尾就業業中心主任張春美指出，開放線上履歷投遞後，迄今已接獲近200位應徵者，預估活動當天將吸引超過300位求職民眾參與。

(中時 )