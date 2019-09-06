家樂福將進駐雲林沿海地區 13:112019/09/06 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 家樂福將進駐雲林北港，目前積極招募人員。（虎尾就業中心提供／許素惠雲林傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣北港最大賣場台糖量販店今年6月歇業，確定由家樂福接手經營，目前正加緊整裝內部並招募人員，希望在最快時間內開幕。 北港家樂福預定9月11日上午10點半至下午4點半，與虎尾就業中心在雲林縣北港區社會福利服務中心合辦現場徵才活動。第一階段招募釋出營運服務專員、家電銷售專員、食品技術專員、收銀服務專員、安全管理人員、收貨驗收人員、店經理秘書等50個職缺。 虎尾就業業中心主任張春美指出，開放線上履歷投遞後，迄今已接獲近200位應徵者，預估活動當天將吸引超過300位求職民眾參與。 (中時 ) #家樂福 #雲林 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林推英語外師沉浸式教學 04:102019/09/02 地方新聞 雲林縣新環保局長上任 13:512019/09/02 政治 雲林沿海唯一大學始業式 張麗善邀學子行銷雲林之美 18:072019/09/02 生活 張麗善鼓勵中醫大學子 行銷雲林之美 04:102019/09/03 地方新聞 雲林要綠能 更要產業 04:102019/09/03 地方新聞 日商傳撤資雲林 林佳龍：推動離岸風電地方受惠 11:442019/09/04 政治 教師捐薪水助學 文生高中獲教育部評鑑優等 18:192019/09/05 生活 雲林搶種高麗菜 1個月就爆量 02:102019/09/06 地方新聞 雲林沿海唯一 文生高中獲優等評鑑 04:102019/09/06 地方新聞 雲林院檢搬家有望了！ 12:322019/09/06 社會 生活熱門新聞 超商爆裂茶葉蛋能不能買？饕客揭意外秘密 - 生活 周末全毀！劍魚來亂 這2區有劇烈天氣 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 自強號險撞區間車！影片曝光網驚呆譙翻 - 生活 震撼嘉義教育界 協志工商喊明年停招3年 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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