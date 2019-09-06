為鼓勵參與的大學、國民中小學、數位機會中心的帶班老師及大學伴，透過獎勵與分享，激勵計畫執行及社會參與效益，教育部推出「數位學伴計畫」，並特別辦理「傑出帶班老師、傑出大學伴」選拔，並6日假輔仁大學國璽樓國際會議廳舉行頒獎及典範分享。

教育部表示，這項計畫108年共計補助26所夥伴大學的2,500位大學生參與計畫，範圍包括17縣市，120所國民中小學／DOC，計1,654名學童。今年獲獎的國民中小學／數位機會中心(以下簡稱DOC)「傑出帶班老師」計20名、夥伴大學「傑出帶班老師」計20名及「傑出大學伴」計25名。

嘉義縣東石國小教師曾淑琴獲頒國民中小學「傑出帶班老師」，他說，大學時曾擔任過本計畫的大學伴，雖然只有短短一學期，但卻讓印象深刻，回想起經驗，最後一堂課，孩子對我說：「老師，謝謝妳的教導，讓我有機會變得不一樣!」，很感謝有這樣的一個計畫，讓我能在求學階段有這樣的一份感動。

東海大學教師劉麗綺獲頒夥伴大學「傑出帶班老師」，他說，學習永遠是重要且必須的，歡樂課程可促進學習的興趣，並教導他們人生的正確觀念，是我最堅持的初衷。之前擔任大學伴時常提醒自己，要學會從小學伴的角度理解世界，要用最生動有趣的課程吸引他們的目光，讓小學伴們都能快樂的學習。「數位學伴計畫」堅持的「陪伴」其實是雙向的，擔任帶班老師後，課間隨時注意大、小學伴的教學與學習狀況、相處的融洽程度及彼此的心情，讓大家真誠且快樂的在這個環境下互相成長。期末看到大、小學伴寫給對方的信件和留言，短暫的相遇卻能為彼此留下長久的友誼，滿滿的感動難以形容。我更堅信當初選擇在「數位學伴計畫」服務是最正確的，期許這個充滿希望的計畫能一直圓滿持續下去。

正修科技大學學生褚鴻文說，在中原大學擔任大學伴，轉學到正修科大後，發現學校也有承接「數位學伴計畫」，就想把那份感動與熱情帶到正修科大。每次上課都充滿著感動與期待，期待著與小學伴遠距離的見面，透過每次上課的感情培養與關係建立，我們亦師亦友，在上課之餘也分享生活中的點滴。記得有位小學伴跟我說：「哥哥，我以後也要像你一樣喔！念正修科大那麼厲害，才能參加數位學伴」，聽完一度哽咽，盼未來成為一名教育工作者，並往新的里程碑邁進。未來會繼續參與「數位學伴計畫」，以自己所學並結合生活經驗分享給小學伴，把這個種子萌芽，並將這份愛與感動分享給其他人。

(旺報 )