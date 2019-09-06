蘋果AirPods自2016年底正式上市以來，逐漸帶起了無線耳機的市場與流行。然而，它無線的設計以及小巧的體積外型，但也造成容易讓使用者遺失的憾事發生。美國紐約地鐵，孕育大量舟車勞頓的通勤族，有鑒於AirPods遺失事件層出不窮，近日紐約的大都會運輸管理局（MTA）正考慮採取新政策，呼籲旅客勿在通勤轉車期間取出AirPods。

紐約市，繁華的市中心，都市的地下心臟紐約地鐵更是每天車水馬龍，人潮來來往往，通勤族在此奔波之際，偶爾總會發生遺落物品的案件，而經紐約大都會運輸管理局（MTA）統計，近年來有項遺失物案件不斷攀升，那就是蘋果公司的無線藍芽耳機「AirPods」。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，自從蘋果官方於今年3月釋出第二代AirPods後，通知鐵道救援的案件數量猛增，來自MTA的維護主管Steven Dluginski表示，當週收到了18件遺落物品報告，而其中6件皆為AirPods報失。這不僅是遺失那麼簡單，有些乘客甚至不小心將AirPods掉落至軌道中，而拿起掃把將上頭黏膠帶，試圖將AirPods「黏起」。

有鑒於AirPods遺失事件層出不窮，近日紐約的大都會運輸管理局（MTA）正考慮採取新政策，呼籲旅客勿在通勤轉車期間取出AirPods。（示意圖／shutterstock）

MTA的維護主管Steven Dluginski表示，「這些動作相當危險，甚至造成了列車班次延誤」，為此MTA正在考慮發布一項公告，呼籲乘客避免在進出火車時取出AirPods。

對於地鐵站內乘客易遺失AirPods的原因，Dluginski認為是地鐵內濕度和悶熱是部分原因，造成通勤者的手和耳朵出汗。

(中時電子報)