前陸委會副主委張顯耀6日已將戶籍遷到第一選區（大甲、大安、外埔）,挑戰艱困選區民進黨現任立委、立法院副院長蔡其昌。

國民黨徵召重量級戰將，迎戰蔡其昌，以蔡其昌多年來在海線耕耘實力，這一役被視為苦戰。

之前高雄藍營基層，對張顯耀留在南部有期待，在台中第一選區這場硬戰，國民黨想力挽狂瀾。

據傳，今日張顯耀已達遷籍台中，吹起挑戰蔡其昌的號角,張顯耀也為帶動藍營競選氣勢，與韓國瑜選情具加溫作用。

(中時 )