獨家！張顯耀6日遷籍台中 挑戰蔡其昌 13:002019/09/06 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外傳前陸委會副主委張顯耀11日已將戶籍遷到第一選區（大甲、大安、外埔） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前陸委會副主委張顯耀6日已將戶籍遷到第一選區（大甲、大安、外埔）,挑戰艱困選區民進黨現任立委、立法院副院長蔡其昌。 國民黨徵召重量級戰將，迎戰蔡其昌，以蔡其昌多年來在海線耕耘實力，這一役被視為苦戰。 之前高雄藍營基層，對張顯耀留在南部有期待，在台中第一選區這場硬戰，國民黨想力挽狂瀾。 據傳，今日張顯耀已達遷籍台中，吹起挑戰蔡其昌的號角,張顯耀也為帶動藍營競選氣勢，與韓國瑜選情具加溫作用。 (中時 ) #2020大選 #立委 #蔡其昌 #張顯耀 #台中 #選區 #第一 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣政情 2020大選黑白對決－白韓產業鏈出擊 戳破黑韓謊言 04:102019/09/02 話題觀察 國民黨中央、張顯耀否認 04:102019/09/02 政治要聞 郭參選韓得利？網從這關鍵斷定… 07:382019/09/02 政治 網曝大選殘酷真相 絕望嘆：DPP為大選不擇手段 08:252019/09/02 政治 出面闢謠 張顯耀： 絕無可能換韓 11:012019/09/02 政治 一銀icash聯名卡 新版優惠大放送 18:572019/09/02 財經 換瑜說若為真！韓直言國民黨腦袋進水 04:102019/09/03 政治要聞 張顯耀：疾風知勁草、板蕩識忠臣 18:352019/09/03 政治 一銀辦「真心拾藝」李曉寧水彩展 19:092019/09/03 財經 張顯耀：黨提名韓 任何人改不了 04:102019/09/04 政治要聞 政治熱門新聞 周錫瑋驚爆！這2人曾請郭選總統 - 政治 為何挺草包韓國瑜？ 旺董終於說出原因 - 政治 柯再失言 竟說：陳菊是比較肥的韓國瑜 - 政治 聽到郭台銘 吳敦義跳針這句跑了 - 政治 嚇死背骨仔！韓粉：跪求大家都去9／8 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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