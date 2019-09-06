29歲白姓女機車騎士，騎機車在路上，不滿後方的黃姓汽車駕駛按聲喇叭，就在大馬路上，朝黃比中指，黃認為依目前社會通俗觀念，對人比中指是不雅手勢，憤而提告。台北地方法院審理後，法官依公然侮辱罪，判白女罰金2000元確定。

判決指出，白女是基於公然侮辱的犯意，在不特定之人可以共見共聞下的路口，以左手對黃男比出中指的不雅手勢，是在貶損黃的人格及社會評價。審理中，白女坦承對黃比中指，依白女供述、3張行車紀錄器截圖，認定白女觸犯公然侮辱罪。

今年5月21日上午8時許，白女騎乘重型機車行經台北市大安區羅斯福路、杭州南路口，因不滿後方車輛黃姓駕駛對她鳴按喇叭，在路口以左手對黃比出中指的不雅手勢，黃以行車紀錄器拍的畫面為證，向大安分局提告，檢察官偵查，對白女聲請簡易判決處刑。

判決理由指出，白女遇行車糾紛，不思理性溝通，竟以比中指的方式公然侮辱黃，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，犯後坦認犯行有悔意，判她罰金2000元；判罰2000元，是白女在偵查中表明願受科刑的範圍，依法不能上訴。本案判決已定讞。

(中時 )