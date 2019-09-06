美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，在五角大廈將部分經費挪為美墨邊境築牆之用後，歐洲國家應該考慮資助那些在他們國家內的計畫項目。

五角大廈（美國國防部）昨天表示，將從包括供軍眷就學、托嬰費用在內的127項國防部國內外經費中撥款，共挪出36億美元（約新台幣1134.54億元）以支付總統川普沿美國邊境築牆所需。

川普將移民問題作為他任期內的指標性議題，他在今年稍早宣布全國性緊急狀態，以將國會批准的經費重新安排，運用在修築美國南境高牆。他原先表示，那筆經費將由墨西哥支付。

艾斯培在倫敦告訴記者：「從我擔任代理部長以來至今，我一直在傳遞的訊息，就是分攤的經費要增加。」

他補充說：「那項訊息的部分內容就是，聽著，假如你們真的關切，就應該幫我們分攤那些計畫所需的費用，因為在許多情況下，那將會在他們的國家建立基礎建設。」

這些計畫有部分與歐洲有關，如西班牙興建港口營運設施所需的2160萬美元（約新台幣6.8億元），和在斯洛伐克供彈藥儲存用的5900萬美元（約新台18.59億元）等。

計畫經費被取消的，還包括軍事人員子女在德國、英國上學的費用。

經費挪用一事被國會議員大力抨擊，稱此舉讓國家安全存在風險，且是規避國會監督。

艾斯培接下來幾天將和英國、法國代表會面。

川普政府不斷呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟國，至少將國內生產毛額（GDP）的2%用在國防上。

近年，因為擔心俄羅斯勢力再起，五角大廈加強了對歐洲的關注。

本週稍早，副總統彭斯（Mike Pence）表示，盟國應對俄羅斯插手選舉「保持警醒」，並努力降低對俄羅斯能源供應的依賴。

(中央社)