網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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柯Ｐ又失言了！台北市長柯文哲今接受媒體專訪，竟又失言，拿總統府祕書長陳菊身材做文章說「陳菊是比較肥的韓國瑜？」此話一出，引發外界輿論譁然，怎麼柯又拿性別做文章，有網友甚至同情高雄市長韓國瑜躺槍，直言好可憐！

柯文哲日前接受媒體專訪，被問到學姐黃瀞瑩與林志玲誰漂亮，他回答林志玲結婚懷孕，所以退出比賽，該發言被質疑違法，而且女性結婚懷孕就等於「退出比賽」，也缺乏性別意識。他今早受訪時對自己的失言致歉，沒想到，才剛道歉完，下一秒柯竟又拿總統府祕書長陳菊身材做文章說「陳菊是比較肥的韓國瑜？」

此話一出，立即引發輿論嘩然，批評柯不應該做人身攻擊！甚至有網友同情韓國瑜躺著也中槍！網友sodabing於批踢踢發文表示，「柯痞和新下流口水戰，韓國瑜慘中槍，韓國瑜這三個字，真的這麼不堪，這麼不討人喜歡嗎？不會考試的韓國瑜還可以理解，但比較肥的韓國瑜，這是甚麼概念？難道韓國瑜已經淪為變成照樣造句的咖了嗎？」文末還打趣表示，五樓是有頭髮的韓國瑜 !

更有網友怒轟柯文哲衝三小！網友Frankaze就表示，「有一種東西叫做高度，今天嘴是什麼的韓國瑜的回嘴方式，這種分不出勝負的小朋友吵架對『高度』的形象有任何幫助嗎？今天段宜康嘴你，他會損傷也好，但還是有不分區可以當。反正他的高度就是在那個區域，沒機會選縣市長，沒機會往總統去沉住氣不是柯文哲最自豪的武器？在沒有媒體奧援下，若失去這個武器到底要怎麼面對對手，自己真的該好好想想巴！

(中時電子報)