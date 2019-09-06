台東地檢署5日宣告破獲1457.36公斤漁船走私毒品案，其中金海銘號漁船走私案，因無心插柳，讓檢警意外破獲，也證明了法網恢恢疏而不漏，徹底阻絕了這批可供650萬人使用的大批毒品流入市面。

台東地檢署指揮警方及海巡單位共同偵辦藍悅號毒品走私案，5月9日在蘭嶼外海查扣藍悅號走私829.44公斤安非他命，10日又在富岡漁港查獲金海銘號走私627.92公斤的愷他命，原本專案小組研判金海銘號應該是藍悅號的母船，但藍悅號被查扣在富岡港時，金海銘號竟然也停泊在富岡港，兩船相距不到50公尺，為何不逃跑讓專案人員十分納悶。

經這幾個月的深入調查，專案小組發現金海銘漁船並非藍悅號的母船，2條船走私雖然發生在同一時間、地點，但分屬2個不相干的毒品走私案，金海銘號會被捕獲完全是無心插柳。

起訴書寫道，金海銘號林姓船主缺錢，於是透過管道與廖姓毒梟接頭，再雇請朱姓船長從泰國走私，5月1日凌晨在泰國交易627.92公斤的愷他命後，隨即開往大陸廈門準備脫手，但途中林姓船主和朱姓船長因報酬和廖姓毒梟談不攏，朱姓船長一怒之下在5月9日將船開往台東富岡港，未料就此遭逮。

航行軌跡與藍悅號相仿，專案小組比對藍悅號5月9日航行軌跡時，發現金海銘也在差不多時間經過同樣航線，研判金海銘號是接駁毒品的母船，於是借提藍悅號鄭姓船主指認，鄭姓船主隨口回答金海銘號是母船，專案小組不敢馬虎趕緊申請搜索票，上船搜索竟真的搜出27.92公斤的愷他命。

但其實藍悅號與母船交貨時間點是在晚間，鄭姓船主並未看清楚母船，只是隨口回答，竟意外讓專案小組破了金海銘號627.92公斤的愷他命運毒案，只能說是命中注定。

(中時 )