已故台塑創辦人王永慶4妹王銀桂的女兒謝佳真，去年被控與與自稱藏傳佛教綠教法王「赤慶」，共同炒作台硝等股票，台北地檢署偵查後，認定謝佳真等４名信徒只是出借帳戶，對炒股並不知情，因此不起訴處分，赤慶則自白炒股，並繳回犯罪所得700餘萬元，檢方依違反證交法起訴，但向法院請求減輕其刑。

謝佳真及其他3名信徒是被控在2014年與赤慶炒作台硝股票，及2016年炒作統盟股票，分別自台硝獲利600餘萬元，統盟獲利100餘萬元。

北檢並在去年6月間執行搜索，約談謝佳真、赤慶等人到案，訊後謝女及赤慶分別以50萬元交保。

檢方偵查中，赤慶坦承為了基金會的慈善事業籌款，所以向信徒借用帳戶經由網路下單炒股，但他表示自己不懂法律而且非常後悔，並繳回總共700多萬元的犯罪所得。

檢方依證交法中操縱價、相對成交的犯罪行為將赤慶提起公訴，但請求法院依法減輕其刑。

至於謝佳真等人，檢方確認只有出借帳戶給師父使用，並不知道赤慶用於炒股，因此不起訴處分。

(中時 )