內政部長徐國勇代表蔡英文總統參加宗教盛會。（王文吉攝）

前國民黨主席洪秀柱（右二）、谷關大道院董事長林秋雄（右三）、內政部長徐國勇（右四）等擔任總主祭官。（王文吉攝）

前國民黨主席洪秀柱（右起）、谷關大道院董事長林秋雄、內政部長徐國勇等擔任總主祭官。（王文吉攝）

國民黨立委許淑華（左二）、雲林縣議員李明哲（右一）代表韓國瑜參加宗教盛會。（王文吉攝）

國民黨立委許淑華與黨籍民代虔心向瑤池金母祈求，祈願韓國瑜順利當選中華民總統。（王文吉攝）

玉勅封神台谷關大道院舉行為期5天的「八八蟠桃聖會」，6日進行三獻禮大典，上萬名海內外宗教團體及信眾湧入敬拜，包括內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌、國民黨立委江啟臣、前國民黨主席洪秀柱、苗栗縣前縣長劉政鴻等政壇人士都到場擔任總主祭官，向瑤池金母敬獻蟠桃等。

高雄市長韓國瑜安奉天官賜福斗，由立委許淑華代表到場祝壽，許淑華受訪時表示，拜斗科儀應該是要本人參加，但今天是非假日，韓市長無法親自到場，特別請她與小舅子李明哲代表，與黨籍民代虔心向瑤池金母祈求，希望明年1月11日順利當選中華民總統，屆時韓總統再親自到谷關大道院還願，並擔任總主祭官。

谷關大道院八八蟠桃聖會已有近40年歷史，法會中有辦理拜斗、超拔、解冤、拔昇地基主等科儀，不僅是臺灣的宗教盛會，也是國際文化交流平台，如日本純陽宮大道院、武當山道教協會、新加 坡德教太和觀都將參與。其中，武當山道教協會將會帶來正宗的道教科儀，搭配傳統悠揚的澄清 韻等知名樂曲，為母娘祝壽。

(中時 )