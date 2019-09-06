基隆市舊太平國小展出「雨都素寫」，邀請建築師與市民交流繪出對城市的想像。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

宋鎮邁建築師分享對火車站前「國門廣場」未來的規劃與改善。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市東、西岸建設陸續進行各項建設，舊太平國小即起至12日展出「雨都素寫」展，展出建築師從設計發想過程中的手稿、模型，搶先讓市民先睹為快，了解基隆正在進行中的重要市政建設，希望引發對港都城市想像，一起看見基隆的未來。

基隆港西太平國小停止招生後，都發處將廢棄小學改造為「基隆設計與建築者之家」，有如座秘密基地，邀請設計師在此擘劃基隆市政藍圖，透過不同方式勾勒出基隆未來想像，舉辦包括「基隆想像」、「雨都素寫」及「DESIGN IN KEELUNG」活動。

目前展出「雨都素寫」以基隆正進行中的六大市政建設，包括「基隆山海城串聯再造」、「國門廣場」、「望海巷海灣串連」、「阿根納造船廠」、「基隆市暖暖消防分隊廳舍」以及「希望之丘」等規劃，透過建築師們於發想過程中的手稿、模型，讓大眾了解都市發展成型的過程。

策展人方俊凱建築師說，透過市民參與，認識這些重要市政建設設計案，如何從設計發想、觀察、實作，反覆討論修改方案，最後完工將作品呈現大眾眼前；展覽另外也邀請市民以紙筆速寫，描繪出對基隆空間、場域記憶與印象。

市長林右昌表示，市府規劃基隆的建設發展，是透過與各團隊及建築師們共同發想設計，經由不斷討論修改的手稿與草模等，將每一件作品完成，以成就更好的基隆，透過本次展出，請市民看見市政建設「從無到有」，看見基隆城市正在翻轉的過程。

(中時 )