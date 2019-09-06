基隆市府向教育部爭取前瞻計畫1600萬元，改善環場步道等老舊設施。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆暖暖運動公園動工，將增親子鳥巢式盪鞦韆等親子遊戲專區。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市唯一的大型戶外運動公園暖暖運動公園，公園環場休憩步道多處破損、兒童遊戲器材與場地設施老舊，市府向教育部爭取1600萬元改善，並增設全市首見的鳥巢式盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網等親子遊憩設施，5日進行動土典禮，嶄新公園明年初將可亮相。

市長林右昌說，過去暖暖區的建設較為分散，最近市府密集進行各項建設，是過去2、3年來規畫、設計向中央爭取前瞻計畫經費，以露營、生態、遊憩串成「觀光廊帶」的概念進行整體規畫，雖然經費無法一步到位，市府正依優先順序逐步推動。

他表示，前陣子暖暖消防分隊新廳舍動工、暖東苗圃環山步道以及建築物改善，再加上這次的暖暖運動公園環場步道及附屬設施改善工程，雖然經費來源不一，但都經過整體思考規劃，等到完工之後就可以將完整的成果呈現在市民眼前。

未來全區環場步道將增設3個約3公尺寬的PU彩色跑道，兒童遊戲區也將增設親子鳥巢式盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網、草丘地景步道及冒險探索躲貓貓涵管等親子共融式遊戲設施，除了可以讓小朋友盡情遊戲，大朋友也可以安全健身、跑步運動。

林右昌指出，基隆市的資源有限，市府只能用這種有如繡花針的功夫，一點一點將資源串接起來，施工將分兩階段舉行，預計工期115個工作天，預計明年農曆年後可順利完工，將可提升運動場域安全與品質，帶給民眾一個更優質、友善的運動空間。

(中時 )