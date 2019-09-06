龍潭貓霖幫主江宗霖母出殯隔日就在住處前遭行刑式槍決身亡，其中林姓凶嫌案發不到1天就準備搭機潛逃出境，但早已被警方鎖定，5日凌晨在桃園機場逮到人，林嫌對案情避重就輕，警方訊後依殺人罪嫌移送桃檢，檢方複訊後以林涉犯重罪，有逃亡、串證之虞聲押，桃園地院法官6日裁定收押禁見。

48歲「貓霖幫」幫主江宗霖，4日在老家門口遭2名穿黃色雨衣、戴黑色口罩的槍手連開6槍斃命，包括右耳、左臂、左胸側、右後背和右腹部都有彈孔，凶嫌手段凶殘，就是要致江男於死，今解剖釐清死因。

檢警案發後組成專案小組積極查緝，發現林姓凶嫌開槍後狂奔逃離現場，隨機攔下工程車遠離後，再轉搭計程車，警方掌握林嫌準備潛逃出境的訊息，5日凌晨2點直奔機場逮人，並查扣疑似凶槍和作案用的雨衣，至於另名犯嫌仍在追緝中。

據了解，林嫌曾多次進出國內外，熟悉外國環境，才會在案發不到24小時就赴機場，檢方今晨以殺人罪嫌聲押，桃園地院法官以林嫌犯罪嫌疑重大，之前有長期境外生活經驗，尚有共犯未到案，有逃亡及勾串之虞，裁定羈押並禁見。

(中時 )