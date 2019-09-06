容祖兒膝蓋抽出兩盤組織液。（圖／翻攝自容祖兒 Joey Yung臉書）

容祖兒上月在紅館開唱。（圖／達志影像）

香港天后容祖兒是演藝圈中出名的「拼命三娘」，上月初她在香港紅館完成19場演唱會，今(6日)凌晨她在臉書分享自己坐著輪椅的照片，原來在舞台上光鮮亮麗的她，從上月24日後膝蓋就開始發腫，使她行動有如老人家，連5秒鐘上廁所的路徑都要10分鐘才能完成，最後膝蓋腫成兩大球她才去求醫，醫生便幫她打麻醉，先抽出膝蓋中的組織液，共抽出兩盤50CC的積水，超級驚人。

容祖兒在臉書說，今是她演唱會結束一個月的紀念日，老天應該是不願意她將這重要日子遺忘，才產生了這些插曲，她坦言演唱會後體力耗盡，特別是她的腿部，演唱會前她的「膝頭哥」就開始抗議，使她只好先去醫院打止痛針，只求工作順利完成，開唱結束後，膝蓋終於宣布罷工，每隔一段時間就會發熱，不能伸展，她以為只要自己每天用熱水泡腳再進行復健就會康復，昨狀況終於逼得她再去求診。

容祖兒說，這段時間她行動有如老人，一舉一動都要人家幫忙，昨天早上則是嚴重到只是下床腳指碰到地板就讓她痛到爆哭，坐上輪椅到了醫院後，連醫生都驚訝問：「為什麼會這樣」，她則說應該是過勞，「只是上天對我好，讓我開完演唱會兩周才發病」，檢查後醫生說得先幫膝蓋「放水」，抽出了兩盤50CC的水，狀況才好轉。

容祖兒表示，自己說出這些和貼出照片不是想嚇大家，只是當自己不能動的那一刻，心裡想的是「難道這就是為藝術而犧牲嗎」，無奈的是當時她流著淚，還是覺得這一切很值得，這一個月她看到不少歌迷還是發文很懷念演唱會，開心留下了美好回憶，她還是覺得此生無憾，對此，網友心疼說：「好好休息，早日康復」、「衷心希望您早日康復，不要太過勉強自己」、「一定痛到不能想像」、「值得我愛了二十年的女人」。

(中時電子報)