日相安倍晉三將於11日進行內閣改組，目前傳出在日美貿易談判立功的經濟再生大臣茂木敏充，可望轉任外務大臣；冬奧銅牌得主、前參議員橋本聖子，有機會接任東京奧運擔當大臣。

日本時事通信社報導，除了茂木可能轉任外務大臣，傳出安倍有意啟用自民黨前參議員橋本聖子，接任新的東京奧運擔當大臣。

橋本是日本女性政治家，也是前競速滑冰運動員、自行車運動員，曾參與過夏季奧運與冬季奧運，並曾在1992年冬奧奪牌，目前是東京奧運及帕運組織委員會理事。

有看法認為，橋本是冬奧銅牌得主，也精通體育行政，可以成為明年東奧的「看板人物」；加上橋本的性別，符合安倍高舉的「女性活躍」原則。安倍內閣目前女性閣員僅有一人。

日本朝日新聞報導，面對日韓關係惡化、美伊對立導致中東緊張局勢升級，及北韓一再試射飛彈且在綁架日本人問題上看似沒有進展等，傳出安倍希望茂木能解決這些課題，目前方向是規劃讓茂木轉任外務大臣。

茂木負責日美貿易談判，過去一段時間透過多次部長級協商，讓日美能在8月舉行的領袖會談上達成大致協議，安倍對茂木的表現給予高度評價。

茂木是自民黨內第3大派系竹下派（平成研究會）的代理執行會長，去年秋天舉行的自民黨總裁選舉，安倍尋求3連任總裁，當時竹下派參議院勢力支持另一名參選人、前幹事長石破茂，親近安倍的茂木等人，成功讓竹下派眾議院多數支持安倍。

茂木1993年被日本新黨提名首度當選眾議員，之後加入自民黨共當選9次。在2012年底安倍再度執政後，茂木曾任經濟產業大臣，之後也歷任自民黨選舉對策委員長、政調會長等重要職務。

傳出可能交棒的現任外務大臣河野太郎，2017年8月上任以來，兩年來共出訪77個國家與地區。河野英語能力強，從外長會談及國際會議等場合，不用透過翻譯就能對談等，可看出河野強調個人色彩。

河野為了能更方便出訪海外，曾要求設置「外長專用機」，還要求國會進行改革，讓他能在國會開議時一樣可以方便出國訪問等，都引發不小爭議。

儘管河野跟南韓外交部長康京和關係良好，但8月兩人會談完的隔天，南韓政府就宣布將終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）；河野也被任命為與俄羅斯談判和平條約的負責人，但日俄談判遲未獲進展。

雖然自民黨政調會長岸田文雄曾任4年半外務大臣，但首相官邸有官員說，安倍政府都是在官邸主導下推動外交工作，「就算外務大臣換人，對外交政策的延續性也不構成任何問題」。

(中央社)