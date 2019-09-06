美國聯邦參議院民主黨領袖今天表示，國會下週開議，民主黨參議員推動的優先要務之一，將是針對中國大陸對香港的作為採取立法行動。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明作上述表示，而先前幾位共和黨參院大老也對香港情勢表達關切。

參議員對香港情勢愈來愈關心，總統川普則傾向「不插手」的作法，兩者形成對比。川普8月中曾表示，中國想與華府達成貿易協議，應先以「人道方式」化解香港示威抗議。川普8月初還稱香港抗議活動為「騷亂」（Riot），並說北京會自己處理這些事。

舒默將香港議題列為民主黨參議員今年秋季推動的優先要務之一。他說：「我們必須採取行動，向中國國家主席習近平表明，美國聯邦參議員與香港人民肩並肩站在一起。」

舒默敦促參院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）將一項跨黨派法案排入議程。這項法案將要求美國政府每年就持續賦予香港特殊待遇提供理由。麥康奈負責安排院會議程。

美國國會1992年通過美國－香港政策法，承認「香港獨立關稅區」，在政治、法治、經濟和貿易政策方面區別香港與中國，並在「一國兩制」框架下，支持香港的人權、民主與自治。香港特殊待遇領域包括簽證、執法和投資等。

這項跨黨派提案稱為「香港人權與民主法案」，由共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）和民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）等人共同連署提案。

盧比歐在兩天前投書「華盛頓郵報」（Washington Post）指出，這項法案也明定，危害香港自治的中國與香港官員恐受制裁。

麥康奈本週稍早表示，如果中國政府使用暴力鎮壓香港抗議活動，他將敦促川普採取「強硬行動」。

(中央社)