新竹大遠百看準國人愛韓流，即日起至9月17日特別舉辦「韓國物產展」，讓「韓粉」不需大老遠飛韓國就能享受到韓國美食。（陳育賢攝）

新竹大遠百看準國人愛韓流，即日起至9月17日特別舉辦「韓國物產展」，讓「韓粉」不需大老遠飛韓國就能享受到韓國美食。（陳育賢攝）

「韓流」在台魅力無法擋，韓國時尚與美食在台灣人心中的地位一直居高不下，新竹大遠百看準國人愛韓流，即日起至9月17日特別舉辦「韓國物產展」，讓「韓粉」不需大老遠飛韓國就能享受到韓國美食。

台灣人愛韓味，造就了每年突破百萬的旅韓人數，韓潮席捲台灣，不論是韓劇、時尚美妝、美食等都受到不小影響。

新竹大遠百看準廣大的韓流消費市場，特別引進超過百項韓國人氣商品，即日起在大遠百6樓舉辦的韓國物產展中，不論是國民小吃韓國炸雞、魚板串、蔘雞湯、韓式泡麵、燒酒、調味杏仁果…，讓韓粉們不需大老遠飛韓國就可1次買好、買滿。

新竹大遠百公關李芝瑄表示，看好中秋節送禮商機，今年的整體備貨量較去年增加，當地直送現做泡菜、魷魚及限定空運韓國哈蜜瓜等名產應有盡有。

此次更特別引進韓國街邊小吃如魚板串、釜山大牡蠣及薯條炸蝦串，讓消費者可以體驗韓國小吃的美味，另，為了讓消費者不用出國就能體驗韓服沙龍，此次也特別引進甜甜雨韓服寫真，現場就能體驗與景福宮同步流行的正統韓服。

而活動期間在展場單筆滿599元可抽韓國首爾來回機票，憑HAPPY GO卡單筆滿500元贈送韓國紅蘋果口袋燒酒、累計滿3500元以上贈送夏日韓流保冷袋，限量350分。大遠百預估，此次的活動預計13天目標業績可達200萬元，較去年有兩位數成長。

新竹大遠百潮潮流來了 韓粉不需大老遠飛韓國（陳育賢攝）

(中時 )