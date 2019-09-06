環球時報總編輯胡錫進5日在微博發文表示，這次去香港，親眼看見一些香港家庭的住宅面積大約只有9坪大，且房價奇高，年輕人普遍買不起房。大陸那個城市的民生搞成這樣，「中央早動手了」。並稱，香港總體上這麽富裕，民生問題卻如此尖銳，最大的原因是，香港過於極端的資本主義制度造成的。

對於香港居主問題，胡錫進表示，香港住房很難有幾個原因。第一土地少，但是再少，也不至於蓋樓沒地方。新加坡的土地更少，如果不算填海造地，只有香港的一半，人口卻只比香港少100多萬。但新加坡政府有決策力，填海造地約200平方公裡，祖屋政策也運行的很好，我參觀過幾個新加坡普通人家，住房都是100平米左右。這樣的住房面積在香港想都不敢想。

胡錫進指出，香港不是沒有土地蓋房，而是沒有力量協調用哪塊土地、以什麽方式建房。在香港，要填海造地，要建公屋，政府拿出這些政策，到立法會上都被否決了，當年董建華的「八萬五建屋計劃」就失敗了。在香港，每一項民生政策通過都舉步維艱，反對派動輒在立法會搞抵制，因為「民主」嘛。

他表示，如果在大陸民生出現這麽嚴重的問題，政府肯定就行動了。別管什麽道理，把問題解決了再說，老百姓的利益肯定要排在首位。但是在香港不行啊，全是法律問題，一個套著一個。所以眼看著嚴重的民生問題一年一年拖下來，越積越大。

胡錫進強調，大陸社會真心想讓香港好，想呼籲國家能夠採取什麽辦法幫幫香港人。但有一國兩制啊，而且香港對大陸元素那麽警惕，大灣區這樣的好規劃也被一些人往歪了解讀。如果是一個大陸城市的民生搞成這樣，中央早動手了。

至於香港問題該如何處理，胡錫進指出，香港問題在於沒有解決問題的效率，原因是反對派的阻撓和社會對政府權力的種種限制，而輿論的解讀又恰恰是相反的，使得老百姓恨錯了地方，該恨的沒有去恨，該支持的沒有做到支持，我們又只能在一國兩制那道無形之墻的墻外望港興嘆，事情就是這麽複雜而無奈。

(中時 )