世界衛生組織和國際自殺防治協會將9月10日訂為世界自殺防治日，中國醫藥大學新竹附設醫院多名醫師聯手呼籲全民加入抗憂鬱行列，提醒民眾，除了憂鬱、久病、年老、衝動、物質濫用外，工作過勞也會增加自殺的危險性，期望民眾以不鼓勵、不責備、不駁斥、不干涉4不原則，陪伴患者走出憂鬱。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科醫師周伯翰表示，根據統計，自殺者有8成為憂鬱症患者，世界衛生組織也指出，2020年憂鬱症將是僅次於心臟病導致身體失能的疾病，民眾不可不慎。

除了憂鬱，周伯翰指出，久病纏身、年老、個性衝動、物質濫用都會增加自殺的危險性，此外，在新竹地區也須格外留意「工作過勞」，曾有1名須24小時手機待命的工程師，因過勞而產生厭世、輕生念頭，幸好家人陪伴就醫，經過生活調整、藥物及諮商後，已大幅改善。

周伯翰也提出4不原則，「不鼓勵」意即不對患者說正面思考言語、「不責備」患者為何出現憂鬱、「不駁斥」患者只是想太多、「不干涉」患者用藥等狀況，親友可透過關心、傾聽、陪伴、鼓勵患者說出心事，或到戶外走走，甚至就醫等，陪伴患者走出憂鬱。

周伯翰表示，許多研究顯示憂鬱症不僅是心理疾病，更是大腦疾病，會讓體內發炎因子升高，繼而影響免疫力，增進罹患心血管疾病機率，因此憂鬱症患者罹患心血管、腦血管疾病、失智症危險性增加，而根據健保資料分析，台灣患者多只接受短期治療，感到好轉便中斷的現象很普遍。

由於多數患者不知自身已有憂鬱症，根據健保分析，僅有5分之1患者就醫，認為只是心情不好，或因對疾病有偏見而抗拒就醫。憂鬱症常見以藥物及心理治療，而去年衛生福利部通過使用「經顱磁刺激」治療對藥物治療反應不佳的重度憂鬱症患者，中醫大新竹附設醫院4月引進治療儀器，期望能改善憂鬱症患者狀況。

此外，中醫科醫師周書玉也建議，情緒容易抑鬱者，可用玫瑰花、薄荷、佛手、枸杞作為茶飲，疏肝解鬱，並建立規律作息、培養運動習慣。

(中時 )