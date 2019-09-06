中央補助建設觀光經費，獲得核定4個計畫，共7350萬元，包括「鹿港鎮老街區環境改善工程」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府拚觀光接地氣，為整備及優化觀光遊憩環境，縣府向中央爭取補助經費挹注地方建設，近日得到交通部觀光局核定今年度第二階段「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫」及「亮點景區觀光環境整備計畫」共4案計畫，更爭取到總經費7350萬元。

城市暨觀光發展管理處長馬英傑表示，這次縣長王惠美帶領爭取中央補助建設觀光經費，獲得核定4個計畫。包括，「彰化縣八卦山觀光旅遊環境營造計畫」，核定經費2000萬元，計辦理八卦山大佛週邊區域通用步道規劃連結、中正公園親子共融遊憩空間營造、指標系統改善以及節點休憩空間再造等。

「彰化縣鹿港鎮生態公園區域亮點計畫」，核定經費2400萬，將以森林環境教室以及地景遊戲場域為主軸，改善既有設施品質，創造鹿港生態公園新亮點；「紛緣卡打車驛站～地方旅遊環境營造計畫」，核定經費500萬元，計畫改造芬園鄉舊衛生所建築物為推廣芬園鄉農特產以及行銷觀光的驛站休憩點；「鹿港鎮老街區環境改善工程」，核定經費2450萬元，計畫辦理鹿港老街區人行徒步區鋪面、排水改善，既有水溝蓋汰換更新以及設施減量、簡化等工作，優化老街區人行徒步空間景觀美質與服務品質。

縣府城市暨觀光發展處表示，這次提報爭取補助主要是先從盤點區域資源特色做起，再串連據點、產業、文化歷史等，塑造新的形象，透過硬體建設的營造，緊密與周邊資源景點，全面提昇本縣的遊憩品質與能量，營造觀光旅遊新亮點，帶來產值，也能促進地方就業力。

(中時 )