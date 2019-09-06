還在滑手機等工作通知嗎？與其滑手機滑半天，不如「花半天」時間搞定求職！勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心中秋節前的10、11日連辦3場「求職逗陣來 就業好薪情」徵才，14家優質廠商徵求近400個優秀人才，地點分別在台南市安平工業區、仁德區、東區。求職朋友趕快把握機會。

台南就業中心指出，9月10日上午9點30分至11點30分，坤成實業廠於仁德區公所3樓禮堂(台南市仁德區中正路三段5號) ，徵求38個操作工。同一天的上午10點至下午4點，台灣善商SUKIYA在台南就業中心徵求儲備幹部、內外正社員計50個工作機會，薪資31K起，錄取後須先北上受訓，受訓期間提供住宿。

9月11日上午9點30分至12點，於安平工業區服務中心3樓會議室(台南市南區中華西路一段67號)，邀請美輝企業、台糖長榮酒店、儒億科技、堤維西、興南客運、全家超商、大員皇冠酒店、黑橋牌、南台彩藝印刷、景鈦科技、福安工業、聯寶等12家廠商。提供工程師、採購、儲備幹部、工讀生、品管員、管理專員、企劃編輯、倉管員、行李員、房務員、餐廳服務員、洗碗員、內場廚師、洗衣房乾洗員、文書助理、技術員、電鍍噴漆員、編目建檔人員、美編助理、超商門市人員(大夜班)、作業員、客務員、安全員、技術員、組立人員、客運駕駛、射出人員等300個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，參加現場徵才活動，是節省時間且更能展現自己的機會，除了「當天現場直接面試」，還可以「一天面試多家企業」，節省不少交通往返時間，一舉數得，且就業媒合服務完全免費。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢，或上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

(中時 )