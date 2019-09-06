李炳輝和老婆雅惠。粘耿豪攝

憶如。粘耿豪攝

陳松勇。粘耿豪攝

「關懷演藝人員中秋節聯歡餐會」今天中午在神旺飯店舉行，文化部及電視台等高層都到場，周遊（阿姑）和老公李朝永、常楓、陳松勇、文夏、文香、石雋、丁強、李璇等近400位資深藝人出席。阿姑被問到當年一手捧紅的林煒爆婚變，20年婚姻劃句點，阿姑嘆說：「我好難過，之後找時間再打電話關心他們。」阿姑也提到最近看電視新聞及政論節目，因為憂心台灣的未來而失眠。

林煒25年前曾拍攝阿姑製作的古裝劇《雪山飛狐》，這部戲也是林煒和龔慈恩的定情作，阿姑表示，3年前曾找林煒在台灣演出單元劇，但當時不覺得他和龔慈恩婚姻有問題，因此看到新聞很驚訝。

阿姑對於林煒和龔慈恩辦離婚，同時也愛上女總裁，今坦言嚇了一跳，至於龔慈恩被指喜歡控制及安排家裡大小事，阿姑認為可能是因女大男小（林煒和龔慈恩差5歲），龔慈恩比較像大姊姊，會照顧林煒。

96歲的常楓因為走路容易搖晃、站不穩，第一次由女兒陪同出席，李炳輝先前傳中風住院，今天也由老婆雅惠陪同，李炳輝在台上演唱〈流浪到淡水〉，緩慢走到台下受訪時說，現在身體狀況已經好很多，他比較心疼老婆有高血壓、心臟等問題，健康情況也不好，被問到有無開始接尾牙場？他老婆的表情顯得相當無奈。潘若迪的媽媽憶如則表示自己現在已申請中低收入戶補助。

(中時 )