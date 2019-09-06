台北市長柯文哲今早被問到，新系立委段宜康在臉書上批評他是「比較會考試的韓國瑜」，柯文哲竟回答「那不能這樣講，那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」由於此話怡拿總統府祕書長陳菊身材做文章，過去國民黨主席吳敦義也曾形容陳菊「肥滋滋」挨轟，柯文哲此次也被批大失言。但他剛剛受訪時不認失言，還說這就只是一個形容詞，如果這個字不能用，乾脆國語辭典取消掉。

柯文哲中午被問到要不要為早上講陳菊的談話道歉？柯表示，如果說陳菊是比較胖的韓國瑜可不可以？還是倒過來說，韓國瑜是瘦的陳菊可不可以？對外科醫師來講，胖的瘦的肥的，就是一個形容詞，一個狀況的形容詞，你說肥這字不可以用，那乾脆國語辭典這字取消掉就好，「對我來講就是形容詞，OK？」

柯文哲強調，現在要討論的是韓國瑜被當成名詞或形容詞來用（代表什麼意思），而且，台灣社會常常抓住一個字，就興風作浪，很像文字獄的社會文化，他很不喜歡。

媒體追問，當初吳敦義以批評陳菊身材時，柯文哲曾說吳是豬隊友，如今自己卻做一樣的事？但柯文哲稱，整個字（指吳敦義的講法）合起來有問題，但如果只是一個字，肥的胖的瘦的，就只是描述的形容詞，that’s all，自己沒想這麼多。

是否因為討厭陳菊所以才說出這番話？柯文哲不諱言，韓流不是韓國瑜的問題，是社會氛圍的問題。在執政2、30年的高雄地區，敗成這個樣子，這是要檢討、反省，不可以說沒人為這件事負責，然後這樣呼隆過去，這是不對的。至於段宜康，柯文哲則說，「我是勸他先吞兩顆曲棍球，再來跟我說話。」仍毫不掩飾對新潮流的不滿。

(中時 )