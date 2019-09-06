聯合勸募呼籲更多民眾響應一日捐。（聯合勸募提供／林良齊台北傳真）

一天當中我們有超過3分之1的時間都在工作，除了賺錢養家，心裡也期待為他人創造幸福，聯合勸募近85％的捐款都是來自個人小額捐款，每年有逾5千名民眾同時參與一日捐的無名英雄，去年捐款金額就達近一千萬，一起協力幫助近300個社福團體，回應189萬名不同需求的弱勢朋友。

擔任保險經理人的凱哥，為了替聯合勸募募集經費，2年前他在酷暑挑戰8天自行車環台活動，期間走訪聯合勸募合作的社福團體，也讓凱哥很有感觸的分享，因此善用身邊人脈讓更多人認識我們，一有機會就跟大家介紹，今年剛當上爸爸的他，也帶頭號召大家捐一日所得，把喜悅分享給更多人。

經營水果行的林老闆則與聯合勸募分享，過去是從小南門榕樹下的攤位開始做起，到現在開起店面逾38年，即便如此，他依舊早出晚歸，每天凌晨3點就出發去批發市場，黑夜中看見街友露宿街頭，總是感到不忍心，希望在能力範圍內能回饋社會，讓林老闆覺得值得聯合勸募值得託付，才放心地將善款交託給我們。

如聯合勸募支持的「獨居視障長者關懷服務」，計畫中約有8成是50歲之後才失去視力的長者，長輩們因為難以調適從此足不出戶，待在家中礙於視力也無法打掃環境，髒亂的空間衛生讓人堪憂，視障長者生活面臨的風險比起一般獨居老人要高出許多。現在，由社工定期到他們家裡檢視周遭的環境安全，協助媒合餐廳送餐、陪同外出就醫，而最重要的就是有人陪伴，生活的苦悶有人傾吐，能重新找回生活新動力。

一日捐活動網址： https：／／www.unitedway.org.tw／onedaywithlove／＃index5

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