桃園市大園區一名賴姓男子，6日上午開車回家途中，車輛突然拋錨停在路中間動彈不得，巡邏員警見狀上前幫忙將車推到路旁維持交通順暢，並協助聯繫修車廠，賴男感謝員警的協助，也稱讚幫忙推車的資深巡佐黃子鋆是「老當益壯」。
大園警分局埔心派出所巡佐黃子鋆、警員賴啟耀，6日上午巡邏行經大竹南路與五福路口時，發現一輛自小客車停在路中間無法動彈，車主則是站在一旁來回查看，顯得徬徨無助，員警隨即上前關心。
賴姓車主向員警表示，他從加油站加完油要回家，沒想到開沒多久引擎就發出怪聲突然拋錨，他趕緊下車查看，一打開引擎蓋就微微飄出白煙及燒焦味，他一時之間也不知道該怎麼辦，非常苦惱。
員警得知後，擔心車輛停在路中會危及用路人的安全及影響交通，便合力先將車推到路邊停放，並協助聯繫修車廠將車輛拖回維修。賴男對於員警的熱心協助表示相當感謝，特別是看到50歲的老巡佐賣力地幫忙推車，覺得非常感動，大讚警察真的是人民褓姆。
(中時 )
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