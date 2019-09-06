民進黨立委陳明文搭乘高鐵北上，竟遺失裝了300萬元的行李箱，事後陳的兒子陳政廷出面領回，並指是爸爸給他在菲律賓創業開珍奶店的費用。對此，綠媒老董表示，從這300萬可以看出「春江水暖鴨先知」。民進黨已經開始各派系動用現金選舉了，國民黨還在搞團結搞整合，以及一些奇奇怪怪的事。

高鐵列車日前發現一只裝有300萬元的行李箱，經查失主竟是陳明文！據陳的兒子陳政廷解釋，是陳明文給他去菲律賓創業用的錢。但政壇傳言紛飛，陳明文被迫召開記者會，澄清外界傳聞，並將對不實指控提告。

對於陳明文的300萬議題，吳子嘉在其網路節目《吳董談大選》上表示，從這300萬的問題，可以看出「春江水暖鴨先知」。民進黨已經開始各派系動用現金選舉了，國民黨還在搞團結搞整合，還在搞韓黑跟韓粉，以及一些奇奇怪怪的事。

吳子嘉更表示，300萬所代表的就是民進黨枕戈待旦，用大量的銀彈在打選戰，然後國民黨還在搞分裂，所以從300萬背後可以看出兩黨準備工作的強弱態勢，完全無法比較。

(中時電子報)