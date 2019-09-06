手搖飲連鎖品牌大手筆送出100台電動機車！一芳水果茶為歡慶週年，自9/9起至10/27、連續7週，憑一芳門市消費滿百發票，就有機會抽中市價近7萬元的Gogoro電動機車！

不僅如此，一芳水果茶10月初也將推出季節限定新品-紅心芭樂梅，使用鮮榨紅心芭樂汁搭配香梅汁，並享新品雙杯(L杯)100元組合優惠價。

墨力國際台灣事業群總經理廖麗霞表示，一芳水果茶「歡度週年慶．全台抽獎送」活動，將自9/9起~10/27，預計將送出100台Gogoro電動機車，即連續49天、在活動期間到一芳門市消費滿百，每天都會有2位Gogoro車主產生！一芳水果茶選擇Gogoro電動機車做為週年慶活動贈品，主要希望在舉辦週年慶活動、回饋消費者同時，也能為環保盡一份心力。

跟隨週年慶活動腳步，一芳水果茶也預告即將在10月初推出新品「紅心芭樂梅」。新品採用台灣紅心芭樂，搭配香梅汁，呈現香熟鮮甜風味，讓人喝了意猶未盡。一芳水果茶表示為了帶給消費者最佳風味飲品，雖然紅心芭樂採購成本較高，但具有香氣豐富、口感細緻滑順的特點，搭配青茶的清爽，以及梅汁的濃厚甘醇古早味，讓整杯飲品從飲用的第一口到最後一口，都豐富而清新，尾韻綿延不絕。

(工商 )