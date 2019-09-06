英國廣播公司（BBC）今天引述家屬的話報導，辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）辭世，享壽95歲。

報導說，穆加比身體狀況欠佳，與世長辭。

穆加比2017年11月在軍事政變中被迫下台，結束30年統治。

(中央社)

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