辛巴威前總統穆加比辭世 享壽95歲 14:282019/09/06 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國廣播公司（BBC）今天引述家屬的話報導，辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）辭世，享壽95歲。 報導說，穆加比身體狀況欠佳，與世長辭。 穆加比2017年11月在軍事政變中被迫下台，結束30年統治。 (中央社) #穆加比 #辛巴威 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 對抗陸科技崛起 美必須使出這招 - 國際 台灣可能成為中美爆發戰爭的導火索 - 國際 被鎖定？赴澳宣揚反送中 港生入境遭扣查 - 國際 以退為進？港撤修例 陸官媒：暴徒時日不多了 - 國際 環時總編：美兵疲馬困 貿易談判將有突破 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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