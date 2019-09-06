中華隊在大幅領先的情況下盜本壘，引起澳洲隊不滿，丟出近身球伺候。（中華協提供／鄧心瑜傳真）

中華隊在U18世界盃青棒賽遇上澳洲，在林昱珉好投下澳洲苦無斬獲，中華隊更在7局上半灌進8分大局，而小將羅暐捷在敲出三壘安打後，領先11分的情況下大膽盜本壘，引起澳洲隊不滿，接著對手向中華隊打者林辰勳連丟2顆近身球，讓總教練周宗志上場抗議。

這段插曲發生在7局上半，中華隊4分領先的情況下，林子豪、林辰勳、王順和連續安打追分後，趁對方捕手傳二壘暴投再添1分，開路先鋒何恆佑滿壘時把握機會，深遠的二壘安打將3名跑者全數送回。中華隊攻勢大開，羅暐捷補刀三壘安打形成11比0領先。

此時羅暐捷在三壘壘包上虎視眈眈，林子豪又因觸身球上壘，一、三壘有跑者的情況下，羅暐捷大膽起用盜本壘戰術，並成功取得第12分。

而因為當時中華隊以11分領先拉開差距，羅暐捷的盜本壘戰術引起澳洲隊不滿，澳洲投手連續對下一棒打者林辰勳連丟2顆誇張近身球，頗有教訓意味，林辰勳面露尷尬向主審示意，此時總教練周宗志上場向主審溝通，是否有故意想報復的情況，也向打者提醒往後站一點。最後林辰勳敲出投手前滾地球出局。

而在比賽有提前結束的規則下，中華隊以7局12比0扣倒澳洲，取得複賽第2勝，同時確定晉級4強，明日晚間5點將要對上加拿大，若獲勝有很大機會能闖進冠軍戰。

(中時電子報)