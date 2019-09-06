雖然香港特首林鄭月娥宣布撤回修訂「逃犯條例」草案，香港眾志秘書長黃之鋒推動十月一日全球抗中「大串聯」仍未因此停止，大專學界國際事務代表團連同歌手何韻詩亦到澳洲推動相關行動。然而，據外媒報導，隨團赴澳洲宣揚反送中的香港浸會大學學生梁兆玉，日前在墨爾本機場入境時，遭邊境人員扣查半小時，並以香港近日有暴動為由，質疑她訪澳的動機。

據澳洲廣播公司（ABC）5日報導，隨香港「大專學界國際事務代表團」到訪的浸大學生會外務副會長梁兆玉表示，兩名男性邊境人員將她單獨帶走盤問，宣稱香港近日有暴動，質疑其訪澳動機，並令她解鎖手機，要求查看照片及社交帳戶，還質問她是否在行李中攜帶武器。

梁兆玉並強調，她認為自己早已被鎖定了，並認為但該兩名職員對反送中示威持有特定政治立場，即使她解釋自己沒有任何刑事記錄，他們仍以惡劣態度質問，並藉此限制旅行與行動自由，令她感到憤怒。

梁兆玉又指，包括她在內的大專學界國際事務代表團成員，到達澳洲後會見當地綠黨、工黨、自由黨及國會議員，將香港反修例情況帶到外國，未來亦會前往聯合國、美國、英國、德國、台灣等地。前天，代表團與歌手何韻詩、定居澳洲的大陸異議漫畫家巴丟草，一同在墨爾本舉行記者會，重申「五大訴求，缺一不可」。

澳洲邊境部隊事後發表聲明表示，「澳洲邊境部隊官員例行性邊境檢查來訪旅客，並隨機執行例行搜尋。在邊境法案中所允許的例行搜尋包含檢查旅客攜入澳洲境內隨身行李」，並未針對來自香港的旅客。

(中時電子報)